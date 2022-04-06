Koşarak karşıya geçmek istedi, çarpılmaktan kurtulamadı - Haberler

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Koşarak karşıya geçmek istedi, çarpılmaktan kurtulamadı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Koşarak karşıya geçmek istedi, çarpılmaktan kurtulamadı

Koşarak karşıya geçmek istedi, çarpılmaktan kurtulamadı Şanlıurfa'da meydana gelen iki ayrı trafik kazası, MOBESE kameralarına yansıdı.

Koşarak karşıya geçmek istedi, çarpılmaktan kurtulamadı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da meydana gelen iki ayrı trafik kazası, MOBESE kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre ilk kaza, Karaköprü ilçesinde meydana geldi. Diyarbakır yönüne seyreden otomobil, yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazada ağır yaralanan yaya, olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. İkinci kaza ise Haliliye ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesinde meydana geldi. Emniyet Caddesi üzerinde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü ve arkasındaki kişi hafif yaralandı. Meydana gelen iki ayrı trafik kazası, MOBESE kameralarına yansıdı.

Koşarak karşıya geçmek istedi, çarpılmaktan kurtulamadı

Koşarak karşıya geçmek istedi, çarpılmaktan kurtulamadı

Koşarak karşıya geçmek istedi, çarpılmaktan kurtulamadı

Koşarak karşıya geçmek istedi, çarpılmaktan kurtulamadı

Koşarak karşıya geçmek istedi, çarpılmaktan kurtulamadı

Koşarak karşıya geçmek istedi, çarpılmaktan kurtulamadı

Koşarak karşıya geçmek istedi, çarpılmaktan kurtulamadı

Koşarak karşıya geçmek istedi, çarpılmaktan kurtulamadı

İhlas Haber Ajansı / Bekir Şeyhanlı - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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