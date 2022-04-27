Son dakika haber | "Sanıklardan gazeteci Yener Dönmez, 'silahlı terör örgütüne üye olma', 'kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma', 'özel hayatın...
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberler... "Sanıklardan gazeteci Yener Dönmez, 'silahlı terör örgütüne üye olma', 'kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma', 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından 21 yıl hapis cezası aldı.
"Sanıklardan gazeteci Yener Dönmez, 'silahlı terör örgütüne üye olma', 'kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma', 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından 21 yıl hapis cezası aldı." - ANKARA
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