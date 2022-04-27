Son dakika haber | "Sanıklardan gazeteci Yener Dönmez, 'silahlı terör örgütüne üye olma', 'kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma', 'özel hayatın... - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | "Sanıklardan gazeteci Yener Dönmez, 'silahlı terör örgütüne üye olma', 'kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma', 'özel hayatın...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haber | 'Sanıklardan gazeteci Yener Dönmez, 'silahlı terör örgütüne üye olma', 'kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma', 'özel hayatın...

Son dakika haberler... "Sanıklardan gazeteci Yener Dönmez, 'silahlı terör örgütüne üye olma', 'kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma', 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından 21 yıl hapis cezası aldı.

"Sanıklardan gazeteci Yener Dönmez, 'silahlı terör örgütüne üye olma', 'kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma', 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından 21 yıl hapis cezası aldı." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Terör, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title