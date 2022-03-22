Sancaktepe'de kaşla göz arasındaki 10 bin liralık telefon hırsızlığı kamerada - Haberler

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Sancaktepe'de kaşla göz arasındaki 10 bin liralık telefon hırsızlığı kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sancaktepe'de kaşla göz arasındaki 10 bin liralık telefon hırsızlığı kameradaİSTANBUL Sancaktepe'de açılışı yapılan marketteki kalabalıktan yararlanan şapkalı ve maskeli şüpheli şahıs, bir kadın müşterinin cebinde bulunan 10 bin lira değerindeki cep telefonunu kaşla göz arasında çaldı.

Sancaktepe'de kaşla göz arasındaki 10 bin liralık telefon hırsızlığı kamerada

İSTANBUL Sancaktepe'de açılışı yapılan marketteki kalabalıktan yararlanan şapkalı ve maskeli şüpheli şahıs, bir kadın müşterinin cebinde bulunan 10 bin lira değerindeki cep telefonunu kaşla göz arasında çaldı. O anlar marketin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü Sancaktepe'de Sarıgazi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aysel Göktaş, alışveriş yapmak üzere mahallelerinde açılışı gerçekleştirilen markete gitti. Göktaş'ın alışveriş yaptığı sırada kalabalıktan faydalanan şapkalı ve maskeli şüpheli hırsız, kaşla göz arasında Göktaş'ın montunun cebinden telefonu çaldı. O anlar marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Cep telefonunun olmadığını fark eden Göktaş, güvenlik kamera görüntülerini izleyince telefonunun çalındığını fark etti. Polis ekipleri hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızlık kamerada

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Aysel Göktaş market içerisinde alışveriş yapıyor. Göktaş'ı bir süre takip eden şapkalı ve maskeli hırsız, Göktaş'ın kalabalığa girdiği esnada saniyeler içerisinde montun cebindeki cep telefonunu çalarak ortadan kayboluyor.

Sancaktepe'de kaşla göz arasındaki 10 bin liralık telefon hırsızlığı kamerada

Sancaktepe'de kaşla göz arasındaki 10 bin liralık telefon hırsızlığı kamerada

Sancaktepe'de kaşla göz arasındaki 10 bin liralık telefon hırsızlığı kamerada

Sancaktepe'de kaşla göz arasındaki 10 bin liralık telefon hırsızlığı kamerada

Sancaktepe'de kaşla göz arasındaki 10 bin liralık telefon hırsızlığı kamerada

Sancaktepe'de kaşla göz arasındaki 10 bin liralık telefon hırsızlığı kamerada

Sancaktepe'de kaşla göz arasındaki 10 bin liralık telefon hırsızlığı kamerada

İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor - 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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