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Son dakika! San Francisco Havalimanında bıçaklı saldırı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Son dakika! San Francisco Havalimanında bıçaklı saldırı: 3 yaralı

Son dakika haberler: ABD'nin San Francisco kentinde bulunan San Francisco Uluslararası Havalimanında bir kişinin bıçaklı saldırısı sonucu 3 yolcu yaralandı.

ABD'nin San Francisco kentinde bulunan San Francisco Uluslararası Havalimanında bir kişinin bıçaklı saldırısı sonucu 3 yolcu yaralandı.

ABD'nin California eyaletindeki San Francisco kentinde bulunan San Francisco Uluslararası Havalimanında saldırı paniği yaşandı. Yerel saatle 18.00 civarında gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda bir kişi, dış hatlar terminaline geldi. Alanda gezinmeye başlayan şüpheli, bıçağını çıkararak 3 yolcuya saldırdı. Hafif yaralanan 3 kişi tedavilerinin tamamlanmasının ardından seyahatlerine devam etti. Olay yerine gelen polis, saldırganı gözaltına aldı.

Havalimanı yöneticilerinden Russell Mackey, yolcuların saldırıya uğradıkları anda güvenlik öncesi bölgede olduklarını söyledi. Mackey ayrıca, şüphelinin yolcu olup olmadığını ve saldırı nedenini bilmediğini de belirtti. Saldırı nedeniyle uçuşlarda aksama yaşanmadı. - SAN FRANCISCO

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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