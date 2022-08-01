Son Dakika | Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı Son dakika 3. sayfa haberi: Samsun'da hafif ticari aracın otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Samsun'da hafif ticari aracın otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Canik ilçesi Yeni Mahalle Canik Muhtarlar Derneği yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ebru Ç. idaresindeki 06 AK 8149 plakalı hafif ticari araç, önünde seyir eden Fatma Elifoğlu yönetimindeki 55 AFV 013 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada yaralanan araç sürücüsü Ebru Ç. ile 2 yaşındaki Duru Ç. ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tragger Samsun Canik 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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