Son dakika! Samsun'da trafik kazası: 1 ölü - Haberler

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Son dakika! Samsun'da trafik kazası: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika! Samsun'da trafik kazası: 1 ölü

Edinilen son dakika haberine göre Samsun'da otomobilin çarptığı yaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da otomobilin çarptığı yaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuz G.(50) idaresindeki 55 BBM 66 plakalı otomobil, yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan Ali Kaygısız'a (50) çarptı. Kazada ağır yaralanan Kaygısız, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü Oğuz G.'nin doktor olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Atatürk Bulvarı Samsun 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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