Son dakika haberi | Samsun'da silahlı bıçaklı kavga: 2 yaralı - Haberler

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada, S.Ö. (23) isimli şahıs, silah kabzası ile kafasına vurularak ve kolundan bıçaklanarak yaralandı. B.Ü. (23) adlı kadın da darp sonucu yaralandı. Yaralı 2 kişi ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis olay yerinde tabancadan çıkan boş kovan aradı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa