Son dakika haberi | Samsun'da silahlı bıçaklı kavga: 2 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Samsun'da silahlı bıçaklı kavga: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Son dakika haberleri: Samsun'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada, S.Ö. (23) isimli şahıs, silah kabzası ile kafasına vurularak ve kolundan bıçaklanarak yaralandı. B.Ü. (23) adlı kadın da darp sonucu yaralandı. Yaralı 2 kişi ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis olay yerinde tabancadan çıkan boş kovan aradı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İlkadım, Samsun, Silah, kavga, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title