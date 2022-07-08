Son dakika: Samsun'da kavşakta otomobiller çarpıştı: 6 yaralı - Haberler

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Son dakika: Samsun'da kavşakta otomobiller çarpıştı: 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika: Samsun'da kavşakta otomobiller çarpıştı: 6 yaralı

Gelen son dakika haberine göre Samsun'da kavşakta 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Samsun'da kavşakta 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarı eski Makro AVM Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgeye göre, Kurtça D. (59) idaresindeki 05 FR 652 plakalı otomobil ile Ali A. (42) yönetimindeki 06 AJ 1565 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrularak takla atan 06 plakalı otomobil orta refüjde ters döndü. Kazada, araç sürücüleri Kurtça D. ve Ali A. ile Arif Y. (58), Ali D. (52), Ahsen Fatma A. (3), Emrah A. (13) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kurtça D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Korhan Ekiz Bulvarı İlkadım Samsun 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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