Son Dakika | Samsun'da iki ayrı silahlı saldırı: 3 yaralı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberi... Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana gelen 2 ayrı silahlı saldırıda 1'i kazara olmak üzere 3 kişi yaralandı. Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana gelen 2 ayrı silahlı saldırıda 1'i kazara olmak üzere 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Şabanoğlu Mahallesi 'nde silahlı saldırıya uğrayan S.K. yaralandı. Bu sırada seken kurşun N.K adlı kadına isabet ederek kazara yaraladı. Yaralılar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İlçesinin Kirazlık Mahallesi'ne ise silahlı saldırıya uğrayan Y.S. yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Y.S. tedavi altına alındı. Meydana gelen iki ayrı Silahla yaralanma olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tekkeköy Samsun 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son Dakika | Samsun'da iki ayrı silahlı saldırı: 3 yaralı - Haberler

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