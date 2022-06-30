Samsun'da ev yangını: Yangın sonunda evdeki kediyi sağ bulunca büyük sevinç yaşadılar - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'da ev yangını: Yangın sonunda evdeki kediyi sağ bulunca büyük sevinç yaşadılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Samsun'da ev yangını: Yangın sonunda evdeki kediyi sağ bulunca büyük sevinç yaşadılar Samsun'da bir evde çıkan yangında maddi zarar oluşurken, ev sahipleri yangından sonra kedilerini evde sağ bulunca büyük sevinç yaşadı.

Samsun'da ev yangını: Yangın sonunda evdeki kediyi sağ bulunca büyük sevinç yaşadılar

SAMSUN - Samsun'da bir evde çıkan yangında maddi zarar oluşurken, ev sahipleri yangından sonra kedilerini evde sağ bulunca büyük sevinç yaşadı.

Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde sabah saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın 3. katındaki Turhan A.'ya ait evde yangın çıktı. Mutfakta başlayan yangında patlama sesi ile uyanan ev sahibi ve eşi panik içinde doğalgazın vanasını ve elektriğin şalterini kapattı. Kendilerini dışarı atan ev sakinleri durumu 112'ye bildirdi. Alevler mutfağı sardı ve evin diğer odalara da sıçradı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yapılan incelemede yangının elektrikten çıktığı tespit edildi. Yangın sonrası eve giren ev sahipleri kedilerini bir odada sağ halde bulunca büyük sevinç yaşadı.

İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - 3. Sayfa

İlkadım Samsun 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title