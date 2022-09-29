Samsun haberleri: Samsun'da bir kişiyi silah kabzası ile kafasından ağır yaralayan zanlı yakalandı 3. Sayfa Haberleri Samsun 3. sayfa haberi... Samsun'da bir kişiyi silah kabzası ile kafasından ağır yaralayan zanlı yakalandıSAMSUN Samsun'da bir kişiyi silah kabzası ile kafasına vurarak ağır yaraladığı iddia edilen şahıs polisin takibi sonucu yakalandı. Samsun'da bir kişiyi silah kabzası ile kafasından ağır yaralayan zanlı yakalandı SAMSUN Samsun'da bir kişiyi silah kabzası ile kafasına vurarak ağır yaraladığı iddia edilen şahıs polisin takibi sonucu yakalandı. Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K.'nin kafasına tabanca kabzası ile vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı şahıs tedavi altına alınırken, saldırgan kaçtı. Saldırıyı düzenlediği iddia edilen E.K. Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay 3. Sayfa Haberler

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