Son dakika: Samsun'da 3. kattan merdiven boşluğuna düşen şahıs ölümden döndü

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (İHA) - Samsun'da 3. kattan merdiven boşluğuna düşen bir kişi hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Canik İlçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 58 yaşındaki Çakır A.B., evlerinin 3.katından merdiven boşluğuna düştü. Ağır yaralanan Çakır A.B. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa