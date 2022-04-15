Son Dakika | Salihli'de kaçak alkol operasyonu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Salihli'de kaçak alkol operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son Dakika | Salihli'de kaçak alkol operasyonu

Son dakika haberler: Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Adala Mahallesi'nde jandarma tarafından toplam 21 litre kaçak alkol ele geçirildi.

SALİHLİ, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Adala Mahallesi'nde jandarma tarafından toplam 21 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adala Mahallesi'nde M.Ö'nün (34), kaçak alkol sattığı bilgisi üzerine M.Ö. isimli şahsın kullandığı otomobil ve ikametinde arama yaptı.

Aramada, toplam 21 litre kaçak votka, kaçak viski ve kaçak rakı ele geçirildi. Jandarma olayla ilgili olarak tahkikat başlattı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma, Salihli, Manisa, Alkol, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title