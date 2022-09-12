Son Dakika | Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama 3. Sayfa Haberleri Son dakika 3. sayfa haberi... Sakarya'da polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 2 kilo 230 gram esrar, 63 kök Hint keneviri, 11 gram kokain, 6 tabanca, 1 tüfek ele geçirildi. Sakarya'da polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 2 kilo 230 gram esrar, 63 kök Hint keneviri, 11 gram kokain, 6 tabanca, 1 tüfek ele geçirildi. Konuya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele çerçevesinde Adapazarı ilçesinde 4 adrese operasyon düzenlendi. Gerçekleşen operasyonda; 2 kilo 230 gram esrar, 54 gram takoz esrar, 3,20 gram skunk, 63 kök Hint keneviri, 24 gram sentetik uyuşturucu, 8,20 gram metamfetamin, 11 gram kokain, 6 tabanca, 1 tüfek ile 28 adet fişek ele geçirildi. Konuya ilişkin olarak 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Sakarya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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