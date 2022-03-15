Son dakika... Sakarya'da uyuşturucu operasyonu - Haberler

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Son dakika... Sakarya'da uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika... Sakarya'da uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberleri: Sakarya'da uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sakarya'da uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışma gerçekleştirdi. Polis ekiplerince takibe alınan U.Ç. isimli şüpheli, yapılan operasyon neticesinde yakalandı. Şüphelinin aracında yapılan aramada ise 250 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu, Sakarya, 3. Sayfa, Haberler

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