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Son Dakika | Sahte polis dolandırdı, jandarma parasını kurtardı

Son Dakika | Sahte polis dolandırdı, jandarma parasını kurtardı

Gelen son dakika haberine göre Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcının hesabına 90 bin lira yatıran genç jandarmanın devreye girmesiyle parasını kurtardı.

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Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcının hesabına 90 bin lira yatıran genç jandarmanın devreye girmesiyle parasını kurtardı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çatak Mahallesi'nde ikamet eden S.K.,'yı cep telefonundan arayan ve kendisini polis olarak tanıtan şahıs, bir kamu kurumunda çalışan iki memurun FETÖ'ye üye olduklarını ve firar ettiğini, bu şahısların yakalanması için sinyal takibi yapacaklarını bu maksatla 90 bin TL paraya ihtiyaç olduğunu söyledi. Bunun üzerine S.K, bankadan kredi çekerek şüpheli şahsın hesabına istenilen miktar parayı gönderdikten sonra dolandırıldığını anlayınca jandarmaya başvurdu.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilgili banka ile koordine kurularak paranın gönderildiği Ş.O.Ö. isimli şahsın hesabına bloke konulmasını sağladı. Feke Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile blokede olan 90 bin TL müşteki S.K'ya iade edildi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Saimbeyli Adana 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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