Son dakika! Rusya'dan Ukrayna'nın Slovyansk şehrine saldırı: 2 ölü, 7 yaralı - Haberler

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Son dakika! Rusya'dan Ukrayna'nın Slovyansk şehrine saldırı: 2 ölü, 7 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika! Rusya'dan Ukrayna'nın Slovyansk şehrine saldırı: 2 ölü, 7 yaralı

Bir son dakika haberine göre Rus ordusunun dün Ukrayna'nın Donetsk bölgesine bağlı Slovyansk şehrine düzenlediği bombalı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Rus ordusunun dün Ukrayna'nın Donetsk bölgesine bağlı Slovyansk şehrine düzenlediği bombalı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ediyor. Ukrayna'nın Donetsk bölgesine bağlı Slovyansk şehrinin Belediye Başkanı Vadym Lyakh, Rus ordusunun dün Slovyansk şehrine bombalı saldırı düzenlediğini açıkladı. Belediye Başkanı Lyakh yaptığı açıklamada, "Doğrulanmış verilere göre, dün Slovyansk şehrine düzenlenen bombalı saldırılarda 2 sivil öldü, 7 kişi ise yaralandı" dedi.

Rusya- Ukrayna savaşının başladığı 24 Şubat tarihinden bu yana Slovyansk şehrinde toplam 17 kişi hayatını kaybetmiş, 67 kişi ise yaralanmıştı. Şehirden 20'si çocuk 114 kişi ise tahliye edilmişti. - DONETSK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ukrayna Rusya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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