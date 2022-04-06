Son dakika... Rus askerlerinden temizlenen bölgelerdeki cansız bedenler toplanıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Rus askerlerinden temizlenen bölgelerdeki cansız bedenler toplanıyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika... Rus askerlerinden temizlenen bölgelerdeki cansız bedenler toplanıyor

Son dakika habere göre Ukrayna ordusu, Rus askerlerinden arındırılan bölgelerde hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerini toplamaya başladı.

Ukrayna ordusu, Rus askerlerinden arındırılan bölgelerde hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerini toplamaya başladı.

Rusya, Ukrayna'ya saldırılarını 24 Şubat'tan bu yana sürdürüyor. Rus askerlerinden temizlenen bölgelerde ise saldırılarda hayatını kaybedenlerin sokaklardaki cansız bedenleri, mayınlanma riski göz önünde bulundurularak dikkatle toplanıyor. Ukrayna Kara Kuvvetlerine bağlı Batı Operasyonel Komutanlığı tarafından yayınlanan görüntülerde, Rus askerlerinden temizlenen bir yerleşim yerindeki uzmanlar tarafından cansız bedenlerin toplandığı görüldü. Günlerdir sokaklarda bulunan cansız bedenler, torbalara konularak morglara götürüldü. Bölgede birçok evin de Rusya'nın saldırıları sonucu büyük hasar aldığı dikkat çekti. - KİEV

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ukrayna, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title