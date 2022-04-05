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Son Dakika | Ruhsatsız tabanca ile polise yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son Dakika | Ruhsatsız tabanca ile polise yakalandı

Son dakika haberler... Eskişehir'de polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünce Tepebaşı ilçesinde C.K. isimli şahıs şüphelenilerek durduruldu. Şahsın üzerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 9 fişek ele geçirildi. şüpheli C.K., hakkında 6136 sayılı kanun maddesince işlem yapıldı. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ruhsatsız Silah, Eskişehir, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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