Son Dakika | Ruhsatsız tabanca ile polise yakalandı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberler... Eskişehir'de polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünce Tepebaşı ilçesinde C.K. isimli şahıs şüphelenilerek durduruldu. Şahsın üzerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 9 fişek ele geçirildi. şüpheli C.K., hakkında 6136 sayılı kanun maddesince işlem yapıldı. - ESKİŞEHİR
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