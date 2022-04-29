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Son dakika: Ramazan Bayramı öncesi polisten kaçakçılara darbe

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika: Ramazan Bayramı öncesi polisten kaçakçılara darbe

Son dakika haberi: Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bayram öncesi polis ekiplerince 8 iş yerine yapılan operasyonda binlerce adet gümrük kaçağı sigara ve 47 şişe alkol ele geçirildi.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bayram öncesi polis ekiplerince 8 iş yerine yapılan operasyonda binlerce adet gümrük kaçağı sigara ve 47 şişe alkol ele geçirildi. Konuya ilişkin 4 kişi hakkında da işlem başlatıldı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde İzmit ilçesinde 8 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, bin 206 puro, 390 paket sigara, 100 paket elektronik sigara tütünü, 133 adet pipo tütünü ve 47 şişe alkol ele geçirildi. Gümrük kaçağı ürünlere el konulurken, konuya ilişkin 4 kişi hakkında da işlem başlatıldı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli, Sigara, Bayram, Alkol, 3. Sayfa, Haberler

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