Son Dakika | Polisin şüphelenerek durdurduğu şahsın valizinden onlarca paket kaçak sigara çıktı - Haberler

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Son Dakika | Polisin şüphelenerek durdurduğu şahsın valizinden onlarca paket kaçak sigara çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son Dakika | Polisin şüphelenerek durdurduğu şahsın valizinden onlarca paket kaçak sigara çıktı

Edinilen son dakika haberine göre Çankırı'da polis ekiplerinin şüphe üzerinde durdurduğu şahsın yanında bulunan valiz ve sırt çantası içerisinde 308 paket kaçak sigara ele geçirildi.

ÇANKIRI (İHA) - Çankırı'da polis ekiplerinin şüphe üzerinde durdurduğu şahsın yanında bulunan valiz ve sırt çantası içerisinde 308 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı Emniyet, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılığın önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar çerçevesinde, durumundan şüphelenen E.D. isimli bir şahıs durduruldu. Şahsın üzerinde ve yanında bulunan valizde yapılan aramalarda sahte bandrollü 308 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili E.D. isimli şahıs hakkında adli soruşturma başlatıldı. - ÇANKIRI

Son Dakika | Polisin şüphelenerek durdurduğu şahsın valizinden onlarca paket kaçak sigara çıktı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kaçak Sigara, Kaçakçılık, Çankırı, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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