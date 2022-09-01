Son Dakika | Polis kontrolünde uyuşturucuyla yakalandı
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Son dakika haberler... Sinop'ta polis uygulamasında durdurulan araçta üzerinde uyuşturucu bulunan şahıs gözaltına alındı.
Sinop'ta polis uygulamasında durdurulan araçta üzerinde uyuşturucu bulunan şahıs gözaltına alındı.
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uygulamada durdurulan araçtaki bir şahsın üzerinde 10 gram esrar ve 4.5 gram metamfetamin bulundu. Emniyet güçlerince gözaltına alınan şahıs hakkında adli mercilerin talimatları doğrultusunda yasal işlem başlatıldı. - SİNOP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa