Son Dakika | Polis kontrolünde uyuşturucuyla yakalandı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberler... Sinop'ta polis uygulamasında durdurulan araçta üzerinde uyuşturucu bulunan şahıs gözaltına alındı. Sinop'ta polis uygulamasında durdurulan araçta üzerinde uyuşturucu bulunan şahıs gözaltına alındı. Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uygulamada durdurulan araçtaki bir şahsın üzerinde 10 gram esrar ve 4.5 gram metamfetamin bulundu. Emniyet güçlerince gözaltına alınan şahıs hakkında adli mercilerin talimatları doğrultusunda yasal işlem başlatıldı. - SİNOP Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Sinop 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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