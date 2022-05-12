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Polis iş yerlerinde ve sokakta boğulma bilgilendirmesi yaptı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Polis iş yerlerinde ve sokakta boğulma bilgilendirmesi yaptı Adana polisi sulama kanalı kenarındaki iş yeri ve kahvehaneleri gezerek vatandaşları boğulmalara karşı bilgilendirdi.

Polis iş yerlerinde ve sokakta boğulma bilgilendirmesi yaptı

ADANA - Adana polisi sulama kanalı kenarındaki iş yeri ve kahvehaneleri gezerek vatandaşları boğulmalara karşı bilgilendirdi.

Adana'da havaların yavaş yavaş ısınmaya başlamasıyla birlikte çocuklar serinlemek için sulama kanallarına girmeye başladı. Bu nedenle ilk boğulma vakaları da görülür oldu. Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, bu boğulmaların önüne geçmek için sulama kanalı kenarındaki iş yeri sahiplerini bilgilendirici faaliyet başlattı. Son on yılda 250'den fazla kişinin boğularak can vermesinden dolayı polis bunun önüne geçmek için esnafa ne yapması gerektiğini anlattı. Bir kahvehaneye giren polis burada okey oynayan vatandaşlara sulama kanalında çocuk gördükleri zaman 112'yi aramalarını istedi. Polis daha sonra kanal boyunca bütün esnafları tek tek gezerek broşür dağıttı. Polis ayrıca kanal kenarında oturan vatandaşları da uyardı. Bir kadın vatandaş polisin canların yitmemesi için verdiği mücadelenin örnek olduğunu ailelerinde çocuklarına sahip çıkması gerektiğini söyledi.

İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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