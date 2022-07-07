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Pazarcıların park kavgasında kan aktı: 8 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Pazarcıların park kavgasında kan aktı: 8 yaralı Mersin'in Tarsus ilçesinde pazarcıların araç park kavgasında 1'i çocuk toplam 8 kişi av tüfeğiyle yaralandı.

Pazarcıların park kavgasında kan aktı: 8 yaralı

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde pazarcıların araç park kavgasında 1'i çocuk toplam 8 kişi av tüfeğiyle yaralandı.

Olay Yarbay Şemsettin Pazar Yeri'nde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, pazarcı esnaflarından F.A. ve M.Ç. araç park konusunda Salı günü tartıştılar. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine diğer pazarcı esnafları araya girerek kavgaya önledi. Bugün akşamüzeri yine tartışan F.A. ve M.Ç. kavga etmeye başladılar. Sopa ve bıçaklı kavgada iddiaya göre, M.Ç.'nin kardeşi K.Ç. araçtan av tüfeğini getirerek rast gele ateş etti. Olayda pazarcı 3 kişi ve 1 çocuk, müşteri olan 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandılar.

Olay yerine gelen çok sayıda polis kavgaya müdahale edip, tarafları gözaltına aldı. Hastanelere kaldırılan yaralıların durumların iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı / Ersoy Yalçın - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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