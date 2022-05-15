Son dakika: Parçalanıp satılacaktı, jandarma buldu - Haberler

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Son dakika: Parçalanıp satılacaktı, jandarma buldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika: Parçalanıp satılacaktı, jandarma buldu

Gelen son dakika haberlerine göre Manisa'nın Turgutlu ilçesinde parçalanarak satılmak için çalınan lüks araç, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu bulundu.

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde parçalanarak satılmak için çalınan lüks araç, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu bulundu.

Alınan bilgiye göre, Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.T. isimli şahsın lüks aracının çalındığı ihbarı üzerine bölgede araştırma çalışması başlattı.

Ekipleri yaptıkları araştırmada, aracın parçalanmak üzere çekici ile İzmir'e götürüleceği ve Çakalazmağı mevkiinde bekletildiği bilgisine ulaşıldı. Bölgeye operasyon düzenleyen 9. JASAT ekipleri, lüks aracı çekiciye yüklenmiş halde seyir halindeyken durdurdu. Operasyonda H.A., Ö.G., Ü.E. ve G.T. gözaltına alındı.

Aracı bulunan araç sahibi A.T., jandarma ekiplerine teşekkür etti. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma, Turgutlu, Tragger, Manisa, 3. Sayfa, Haberler

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