Paniği faciaya yol açtı, aracıyla kahvehaneye daldı: 7 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Paniği faciaya yol açtı, aracıyla kahvehaneye daldı: 7 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Paniği faciaya yol açtı, aracıyla kahvehaneye daldı: 7 yaralı Kazaya sebebiyet verdiği iddia edilerek tepkilerin hedefi oldu, ortalığı savaş alanına çevirdi Sakarya'nın Geyve ilçesinde garip bir kaza meydana geldi.

Paniği faciaya yol açtı, aracıyla kahvehaneye daldı: 7 yaralı

Kazaya sebebiyet verdiği iddia edilerek tepkilerin hedefi oldu, ortalığı savaş alanına çevirdi

SAKARYA - Sakarya'nın Geyve ilçesinde garip bir kaza meydana geldi. Aracını hatalı park ettiği için kazaya sebebiyet verdiği ileri sürülen sürücü, vatandaşların tepkisi ile karşılaştığı esnada paniğe kapıldı ve kullandığı araç kontrolünden çıkarak kahveye daldı. Paniği, faciaya yol açan sürücü olay yerinden kaçarken kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, Geyve ilçesi Gazi Süleymanpaşa Mahallesi Umurbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.G.'ye ait 54 SH 938 plakalı araç hatalı park yaparak yolu kapattı. Aracın yolu kapatmasının ardından bölgeye gelen 54 AFJ 115 plakalı farkı bir araç sürücüsü ise korna çalarak yolun açılmasını istedi. Yolun bir süre açılmaması üzerine, yolu kapatan aracı sollamak isteyen 54 AFJ 115 plakalı araç karşı istikametten gelen 54 YF 772 plakalı otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kaza sonrasında çevredeki vatandaşlar hatalı park yaparak yolu kapatan 54 SH 938 plakalı araç sürücüsü R.G.'ye tepki gösterdi. Bu esnada panikleyen sürücü R.G.'nin kontrolünden çıkan araç, kahvehane önünde oturan vatandaşların arasına daldı. Yaşanan kaza sonrasında R.G. olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Adeta can pazarının yaşandığı bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Meydana gelen kazada; H.S., E.Y., A.Ö. H.T., A.G., M.A. ve İ.D. olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Geyve Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olduğu öğrenilen 4 yaralı ise buradaki müdahaleleri sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazadan sonra olay yerinden kaçan sürücünün karakola teslim olduğu öğrenilirken, polis konu ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

İhlas Haber Ajansı / Erkan Elgün - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title