Son dakika! Panelvan minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

GEBZE, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde panelvan minibüs ile otomobilin çarpışması neticesinde 1 kişi yaralandı.

Kaza, Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.D. idaresindeki 34 RR 4777 plakalı Ford marka otomobil ile 1020 Sokak'tan cadde üzerine çıkmakta olan H.S. yönetimindeki 34 UB 7482 plakalı Iveco marka panelvan minibüs çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde yolcu olarak bulunan sürücünün oğlu Ö.A.D. yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa