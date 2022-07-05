Son dakika! Pakistan'da şiddetli yağış: 7 ölü, 20 yaralı - Haberler

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Son dakika! Pakistan'da şiddetli yağış: 7 ölü, 20 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Son dakika! Pakistan'da şiddetli yağış: 7 ölü, 20 yaralı

Son dakika haberine göre Pakistan'ın Belucistan eyaletinde etkili olan sağanak yağışların neden olduğu kazalarda en az 7 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde etkili olan sağanak yağışların neden olduğu kazalarda en az 7 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinin başkenti Quetta da dahil birçok kentte şiddetli yağışlar etkili oldu. Quetta'nın Sariab bölgesinde aşırı yağışların etkisiyle çatılar ve duvarlar çöktü. Yolların sular altında kaldığı ve elektrik kesintilerinin yaşandığı kentte sağanak yağışların neden olduğu kazalarda en az 7 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Komiser Yardımcısı Shehk Baloch ve Quetta Belediye Kurumu (MCQ) Yöneticisi Abdul Jabbar Baloch olay yerine gelerek çalışmaları izledi.

Talimat verildi

Kazanın ardından Eyalet Afet Yönetimi Kurumu (PDMA) Genel Müdürü Naseer Nasir, Belucistan Eyalet Başbakanı Mir Abdul Quddus Bizenjo'nun talimatıyla kurtarma ekiplerinin 50 aileye yardım malzemesi tedarik ettiğini söyledi. Sariab ve diğer bölgelerde vatandaşlara yardım ulaştırılması için çalışmalar sürüyor. - BELUCİSTAN

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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