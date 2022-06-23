Pakistan'da şiddetli yağış: 5 ölü - Haberler

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Pakistan'da şiddetli yağış: 5 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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- Pakistan'da şiddetli yağış: 5 ölü Pakistan'ın Karaçi şehrinde etkili olan şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle 2'si çocuk olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti.

- Pakistan'da şiddetli yağış: 5 ölü

KARAÇİ - Pakistan'ın Karaçi şehrinde etkili olan şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle 2'si çocuk olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Karaçi şehrini şiddetli yağış ve rüzgar vurdu. Yetkililer Karaçi'nin Millat kasabasında şiddetli yağış nedeniyle bir duvarın çökmesi sonucu 1 erkek ve 1 kız çocuğunun hayatını kaybettiğini belirtirken, Chanesar Goth semtinde de aynı nedenle 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Şehir genelinde şiddetli yağışlar etkili olurken, Pakistan Meteoroloji Departmanı yağışların devam edeceğini duyurdu.

Şehirde etkili olan rüzgarın saatte 81 kilometre hızla estiği belirtilirken, yağış nedeniyle birçok bölgede elektrik kesintisi yaşandığı öğrenildi.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.
İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Abid Mazhar - 3. Sayfa

Pakistan Karaçi 3. Sayfa Güncel Haberler

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