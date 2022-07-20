Son Dakika | Özel hastanede yangın paniği Edinilen son dakika gelişmesine göre Bursa'da bir özel hastanenin yanında bulunan otluk alanda çıkan küçük çaplı yangın hastanenin jeneratörüne sıçrayınca, panik yaşandı. Bursa'da bir özel hastanenin yanında bulunan otluk alanda çıkan küçük çaplı yangın hastanenin jeneratörüne sıçrayınca, panik yaşandı. Olay, merkez Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir hastanenin arkasında bulunan otluk alan bilinmeyen sebepten dolayı tutuştu. Rüzgarın etkisiyle alevler, hastanenin jeneratörlerine sıçradı. Alevlerin büyümesiyle, hastane bahçesinde panik yaşandı. Hastane çalışanları alevlere müdahale etmek için büyük çaba sarf etti. Güvenlik görevlileri, çalışanları ve meraklı vatandaşları can güvenlikleri için bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, zamanında müdahaleyle alevleri söndürdü. Jeneratörlerde büyük çaplı hasar meydana gelirken, hastanede olağanüstü bir durum yaşanmadı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Bursa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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