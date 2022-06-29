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Son dakika! Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika! Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Niğde'de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Niğde'de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Niğde- Kayseri karayolu Hüyük mevkiinde meydana geldi. M.K. yönetimindeki 38 VP 282 plakalı otomobil Suriye uyruklu Sellum Neşmi yönetimindeki motosiklete çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Sellum Neşmi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada otomobil sürücüsü ise hafif yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kayseri Niğde 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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