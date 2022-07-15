Bafra'da otomobil takla attı: 3 yaralı Bafra'da otomobil takla attı: 3 yaralı Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin takla attığı kazada 3 kişi yaralandı. Bafra'da otomobil takla attı: 3 yaralı SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin takla attığı kazada 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Çetinkaya Köprüsü istikametinden Kalaycılı Mahallesi istikametine seyir halinde olan Gönül S. idaresindeki 55 SN 696 plakalı otomobil Kızılırmak Nehri sedde yolunda takla attı. 15 metre yükseklikten ırmak kenarına devrilen otomobili gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Kazada otomobil sürücüsü Gönül S., otomobilde bulunan Yurdagül S. ve Tansel D. yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. İhlas Haber Ajansı / Ahmet Şükrü Uluçay - 3. Sayfa 3. Sayfa Yerel Haberler

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