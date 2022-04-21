Son dakika! Otomobil sulama kanalına uçtu: 1 ölü - Haberler

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Son dakika! Otomobil sulama kanalına uçtu: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika! Otomobil sulama kanalına uçtu: 1 ölü

Gelen son dakika haberlerine göre Edirne'nin İpsala ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

EDİRNE (İHA) - Edirne'nin İpsala ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Koyuntepe köyü yakınlarında bulunan gölete bir otomobilin uçtuğunu gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucu otomobil göletten çıkartıldı. Otomobilin içinde bulunan 47 yaşındaki İbrahim Çakır'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çakır'ın cesedi, otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

112 Acil Çağrı, Otomobil, Edirne, 3. Sayfa, Haberler

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