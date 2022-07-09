Son dakika: Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı - Haberler

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Son dakika: Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika: Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Son dakika haberi: Kayseri'nin Develi ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri - Niğde karayolu Develi kavşağında meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazanın ardından otomobilde bulunan 3 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise yol güvenliğini sağlayarak kaza yerinde inceleme yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kayseri 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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