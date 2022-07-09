Son dakika: Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı Son dakika haberi: Kayseri'nin Develi ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı. Kayseri'nin Develi ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre Kayseri - Niğde karayolu Develi kavşağında meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazanın ardından otomobilde bulunan 3 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise yol güvenliğini sağlayarak kaza yerinde inceleme yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kayseri 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika: Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.