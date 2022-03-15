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Son Dakika | Otomobil karşı şeride geçti, sürücü ölümden döndü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son Dakika | Otomobil karşı şeride geçti, sürücü ölümden döndü

Son dakika haberler: Manisa'nın Salihli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil karşı şeride geçmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü ölümden döndü.

SALİHLİ, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil karşı şeride geçmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü ölümden döndü.

Kula istikametinden, Salihli istikametine gitmekte A.Y.(21) yönetimindeki 45 ABM 672 plakalı otomobil, Durasıllı Mahallesi Kemaliye yol ayrımı mevkiine geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, karşı şeride geçerek bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - MANİSA

Son Dakika | Otomobil karşı şeride geçti, sürücü ölümden döndü

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Otomobil, Salihli, Manisa, 3. Sayfa, Haberler

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