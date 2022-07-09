Son dakika! Otomobil kanala girdi: 1 yaralı Bir son dakika haberine göre Samsun'un Alaçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Samsun'un Alaçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,: Samsun istikametine seyir halinde olan Melih K. idaresindeki 57 KD 136 plakalı otomobil yoldan çıkarak kanala girdi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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