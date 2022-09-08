Son Dakika | Otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haber: Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil domates yüklü kamyona çarptı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil domates yüklü kamyona çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Kaza, saat 19.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Sungurpaşa Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Sungurpaşa Mahallesi'ne seyir halinde olan Ferhat Y. (53) yönetimindeki 16 BM 331 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önünde seyir halinde olan Deniz B. (35) idaresindeki 45 HC 4158 plakalı domates yüklü kamyona arkadan çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle otomobilin hurdaya döndüğü kazada otomobil sürücüsü yaralandı, yanında bulunan Mehmet Acar (44) hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 ve Jandarma komutanlığı ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mehmet Acar'ın öldüğünü tespit etti. Yaralı sürücü ise ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acar'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İnegöl Bursa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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