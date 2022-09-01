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Son dakika haber | Aracın tavanına düşen eşek, babanın ölümüne neden oldu

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Son dakika haber | Aracın tavanına düşen eşek, babanın ölümüne neden oldu

Son dakika 3. sayfa haberi: Denizli'nin Çameli ilçesinde kaza sonrası otomobilin tavanına düşen eşek, yolcu konumunda bulunan babanın ölümüne neden oldu.

Denizli'nin Çameli ilçesinde kaza sonrası otomobilin tavanına düşen eşek, yolcu konumunda bulunan babanın ölümüne neden oldu.

Kaza, Acıpayam Çameli Karayolu Bostan Deresi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; gece saatlerinde Acıpayam'dan Çameli Cumaalanı istikametine gitmekte olan Osman Soy idaresindeki 20 DU 095 plakalı otomobil, yola çıkan eşeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle eşek otomobilin tavanına düştü. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri, yolcu konumunda bulunan baba Hüseyin Soy'u ağır yaralı olarak Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastaneye kaldırılan Hüseyin Soy, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazada araç hurdaya dönerken, eşek ise telef oldu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Acıpayam Denizli 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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