Son dakika... Osmaniye'de otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Osmaniye'de otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika... Osmaniye'de otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberler... Osmaniye'de otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Osmaniye-Kadiri yolu Cevdetiye Beldesi civarında meydana geldi. Otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu devrilerek tarlaya uçtu. Kazanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken 2 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrolün ardından ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi alınan Hüseyin Doğan müdahalelere rağmen kurtarılmazken diğer yaralının tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor. - OSMANİYE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Otomobil, Osmaniye, Kaza, Ölü, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title