Son dakika... Osmaniye'de katı atık bertaraf tesisinde yangın Bir son dakika haberine göre Osmaniye'de belediyeye ait çöp döküm sahası ve katı atık bertaraf tesisinde yangın çıktı. Osmaniye'de belediyeye ait çöp döküm sahası ve katı atık bertaraf tesisinde yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, Yaverpaşa Mahallesi yakınlarında bulunan Osmaniye Belediyesine ait çöp döküm sahasındaki katı atık bertaraf tesisinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale ediyor. - OSMANİYE İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Osmaniye İtfaiye 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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