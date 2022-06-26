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Son dakika... Osmaniye'de hırdavat hırsızı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika... Osmaniye'de hırdavat hırsızı tutuklandı

Son dakika haberler: Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir sitenin bodrum katından hırdavat malzemeleri çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir sitenin bodrum katından hırdavat malzemeleri çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü İrfanlı Mahallesi'nde bulunan bir sitenin bodrum katından çalınan hırdavat malzemelerle ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık olayının yaşandığı bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, malzemeleri çalan şahısların M.G., H.U. ve M.S. olduğunu belirledi. Yapılan fiziki takibin ardından adresleri belirlenen şahıslar ekipler tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.G. tutuklanırken H.U. ile M.S. isimli şahıslar da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - OSMANİYE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Osmaniye Hisarcık Düziçi 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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