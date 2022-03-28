Son dakika: Osmaniye'de gözaltına alınan 187 kişiden 15'i tutuklandı

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de son bir haftada huzur ve güvenin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 187 kişiden 15'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünce huzur ve güvenin devamlı hale gelmesi için son bir haftada kent genelinde uygulama ve operasyonlar gerçekleştirildi. Suçluları yakalama ve suçu önlemek amacıyla gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalar kapsamında 4'ü av tüfeği 9'u tabanca olmak üzere 13 adet silah ele geçirilirken gözaltına alınan 187 kişiden 15'i tutuklandı.

Kent genelinde gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 7 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet tabanca şarjörü, 52 adet tabanca fişeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet bıçak, 4 adet çalıntı motosiklet, 2 adet çalıntı kaynak makinesi, 70,05 gram bonzai ile 37,46 gram metamfetamin ele geçirildi. - OSMANİYE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa