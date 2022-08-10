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Son Dakika | Orman yangınına 17 yıl itfaiye şoförlüğü yapmış olan muhtar yetişti

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Son Dakika | Orman yangınına 17 yıl itfaiye şoförlüğü yapmış olan muhtar yetişti

Son dakika haberine göre Bilecik'te çıkan orman yangını, daha önce 17 yıl itfaiye şoförlüğü yapmış muhtarın çabası ile söndürüldü.

Bilecik'te çıkan orman yangını, daha önce 17 yıl itfaiye şoförlüğü yapmış muhtarın çabası ile söndürüldü.

Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı daha Çaltı ile Borçak köyü arasında orman yangını çıktı. Durum, nüfusunun 2 bin kişinin altına düşmesi üzerine 2013 yılında belde belediyeliği sona eren şimdiki Çaltı Köyü'nün Muhtarı Osman Akçe'ye bildirildi. Akçe, yanına 2 kişi daha alıp o dönemki belediyeden kalan ve 17 yıl şoförlüğü yapmış olduğu itfaiye aracına binerek, bölgesine hareket etti. Yangına anından müdahale eden muhtar ve köylüler alevleri büyümeden söndürdü.

Yangında 5 dönüm çamlık olan zarar gördü. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bilecik İtfaiye Söğüt 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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