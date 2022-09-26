Örgüt propagandası yapan terör yandaşı yakalandı 3. Sayfa Haberleri Denizli'de sosyal medya hesabı üzerinden örgüt propagandası yapan PKK'lı, düzenlenen operasyonla yakalandı. Denizli'de sosyal medya hesabı üzerinden örgüt propagandası yapan PKK'lı, düzenlenen operasyonla yakalandı. Denizli'de yapılan çalışmalar neticesinde PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, örgüt adına sosyal medyadan propaganda yapan biri tespit edildi. Kimlik tespiti sonrası harekete geçen ekipler, şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. İfadesi sonrası adli makamlara sevk edilen şüpheli hakkında işlem yapıldı. (Eren Elyesa Polat - İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Denizli PKK 3. Sayfa Güncel Haberler

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