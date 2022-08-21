Son Dakika | Ordu'da motosiklet kazası: 3 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Atatürk Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinden Samsun istikametine seyir halinde ilerlemekte olan Yunus Emre C. idaresindeki 52 AAP 037 plakalı motosiklet, o sırada yoldan karşıya geçmeye çalışan Sevda Ç. isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan ve yola savrulan sürücü Yunus Emre C. ile yolcu olarak bulunan Erkan K. ve Sevda Ç. yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan yaralılara müdahale etti. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Ünye Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazanın yaşandığı alanda trafiği kontrollü olarak sağlarken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU