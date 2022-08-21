Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Ordu'da motosiklet kazası: 3 yaralı

Son Dakika | Ordu'da motosiklet kazası: 3 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri... Ordu'nun Ünye ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Atatürk Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinden Samsun istikametine seyir halinde ilerlemekte olan Yunus Emre C. idaresindeki 52 AAP 037 plakalı motosiklet, o sırada yoldan karşıya geçmeye çalışan Sevda Ç. isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan ve yola savrulan sürücü Yunus Emre C. ile yolcu olarak bulunan Erkan K. ve Sevda Ç. yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan yaralılara müdahale etti. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Ünye Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazanın yaşandığı alanda trafiği kontrollü olarak sağlarken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yunus Emre Ünye Ordu 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title