Son Dakika | Önce kardeşini vurdu, sonra aynı silahla hayatına son verdi 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberleri... Çorum'un İskilip ilçesinde bunalıma giren bir kişi önce kardeşini vurdu, sonra aynı silahla hayatına son verdi. Çorum'un İskilip ilçesinde bunalıma giren bir kişi önce kardeşini vurdu, sonra aynı silahla hayatına son verdi. Olay, ilçeye bağlı, Seyirçay köyünde meydana geldi. İddialara göre, Demirciler Mahallesi'nde yaşayan Celal Narlı (60), girdiği bunalım sonucu kardeşi Şeref Narlı'yı (58) silahla yaraladı. Olayın ardından eve giden Celal Narlı burada aynı silahla hayatına son verdi. Ambulansla İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şeref Narlı burada yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olaya ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - ÇORUM Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İskilip Çorum 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son Dakika | Önce kardeşini vurdu, sonra aynı silahla hayatına son verdi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.