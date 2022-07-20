Son Dakika | Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 34 gözaltı Son dakika haberleri... Niğde'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 34 şüpheli gözaltına alındı. Niğde'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 34 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 01-18 Temmuz tarihleri arasında sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yürütülen çalışmalarda 34 şüpheli yakalandı. Operasyonda belli miktarlarda uyuşturucu madde ve 2 adet hassas terazi bulundu. Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, gözaltına alınan şahıslar da işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Gözaltına alınan 34 şüpheliden 3'ü tutuklandı. - NİĞDE İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Niğde 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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