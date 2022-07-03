Son dakika! New York'ta 29'uncu kattan düşen çocuk öldü Son dakika haberi: ABD'nin New York şehrinde bir apartmanın 29'uncu katındaki dairenin balkonundan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. ABD'nin New York şehrinde bir apartmanın 29'uncu katındaki dairenin balkonundan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. ABD'nin New York şehrinde bir apartmanın 29'uncu katındaki dairenin balkonundan bir çocuk düştü. Yetkililer, 3 yaşındaki çocuğun 3'üncü kattaki bina iskelesinde yaralı şekilde bulunduğunu, daha sonra hastaneye sevk edilen çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı. New York polisi, çocuğun düştüğü daire içerisindeki 2 kişi ile görüşüldüğünü, olay hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti. New York şehir yasalarına göre, 10 yaş altı çocukların bulunduğu dairelerde pencere koruyucusu taktırılması gerekiyor. - NEW YORK İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tam Gemi Şok Denemeleri New York 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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