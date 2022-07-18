Son dakika! Nevşehir'de kaza yapan sürücü aracını bırakıp kaçtı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Nevşehir'de kaza yapan sürücü aracını bırakıp kaçtı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika! Nevşehir'de kaza yapan sürücü aracını bırakıp kaçtı

Son dakika habere göre Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü aracını kaza yerinde bırakıp kaçtı.

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü aracını kaza yerinde bırakıp kaçtı.

Kaza bu gece saatlerinde Zübeyde Hanım Caddesi Avanos Köprülü kavşağı yan bağlantı yolunda meydana geldi. 34 SC 0173 plakalı otomobil önce yan bağlantı yolunu gösteren trafik levhasına daha sonra da aydınlatma direğine çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve Medaş ekipleri sevk edildi. Kaza yerine giden sağlık ve polis ekipleri kaza yapan araçta ve çevresinde yaptıkları incelemede sürücüye ulaşamadı. Görgü tanıklarının ifadesine göre kaza yapan araç sürücüsü araçtan inerek kaçtığını belirtti.

Araç içerisinde bulunan ve çevreye savrulan içki şişeleri dikkatlerden kaçmadı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, kaza yapan aracın çekilmesinin ardından tekrar trafiğe açıldı.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title