Son Dakika | Musul'da patlama: 2 asker yaralandı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Son dakika habere göre Irak'ın Musul kentinde Irak ordusuna ait bir aracı hedef alan patlamada 2 asker yaralandı.
Irak'ın Musul kentinde Irak ordusuna ait bir aracı hedef alan patlamada 2 asker yaralandı.
Irak'ın Musul kentine bağlı Hasan Celal köyünde Irak ordusuna ait askeri bir aracın geçişi esnasında yol kenarına yerleştirilen mayının infilak etmesi sonucu 2 asker yaralandı. Olayın ardından bölgeye askeri takviye gönderildi.
Irak'ın kuzeyindeki Musul kenti, 2014 - 2017 yılları arasında terör örgütü DEAŞ tarafından işgal edilmişti. - MUSUL
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